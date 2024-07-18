Майкл Фелпс стал лучшим спортсменом XXI века по версии ESPN

Вторую строчку заняла 23-кратная чемпионка турниров Большого шлема американская теннисистка Серена Уильямс. ТОП-3 замкнул восьмикратный обладатель «Золотого мяча» аргентинец Лионель Месси.

В первую десятку также попали баксетболист Леброн Джеймс, игрок в американский футбол Том Брэди, теннисист Роджер Федерер, гимнастка Симона Байлз, гольфист Тайгер Вудс (гольф), легкоатлет Усэйн Болт и баскетболист Коби Брайант.

Не дотянули до ТОП-10 теннисисты Новак Джокович и Рафаэль Надаль, а также футболист Криштиану Роналду, занявшие в списке 11-е, 12-е и 13-е места соответственно. Единственный россиянин в рейтинге - хоккеист Александр Овечкин (54-е место).

Отмечается, что в сотне лучших - 56 представителей США. Больше всего в списке баскетболистов (24), бейсболистов (17) и футболистов (15). Меньше всего - гонщиков и хоккеистов (по три спортсмена).

Ранее испанский нападающий Ламин Ямаль был признан автором лучшего гола чемпионата Европы по футболу 2024 года, сообщает RT.

