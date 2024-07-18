Майкл Фелпс стал лучшим спортсменом XXI века по версии ESPN

Пловец из США Майкл Фелпс, выигравший 23 золотых олимпийских медали, возглавил рейтинг лучший спортсмен XXI века. Соответствующий список составил американский международный спортивный канал ESPN.

Сборная Аргентины в рекордный 16-й раз выиграла Кубок Америки по футболу

Вторую строчку заняла 23-кратная чемпионка турниров Большого шлема американская теннисистка Серена Уильямс. ТОП-3 замкнул восьмикратный обладатель «Золотого мяча» аргентинец Лионель Месси.

В первую десятку также попали баксетболист Леброн Джеймс, игрок в американский футбол Том Брэди, теннисист Роджер Федерер, гимнастка Симона Байлз, гольфист Тайгер Вудс (гольф), легкоатлет Усэйн Болт и баскетболист Коби Брайант.

Не дотянули до ТОП-10 теннисисты Новак Джокович и Рафаэль Надаль, а также футболист Криштиану Роналду, занявшие в списке 11-е, 12-е и 13-е места соответственно. Единственный россиянин в рейтинге - хоккеист Александр Овечкин (54-е место).

Отмечается, что в сотне лучших - 56 представителей США. Больше всего в списке баскетболистов (24), бейсболистов (17) и футболистов (15). Меньше всего - гонщиков и хоккеистов (по три спортсмена).

Ранее испанский нападающий Ламин Ямаль был признан автором лучшего гола чемпионата Европы по футболу 2024 года, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Александр Вильф
ТЕГИ:РейтингСпортСпортсмены

Горячие новости

Все новости

партнеры