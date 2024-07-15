Сборная Аргентины в рекордный 16-й раз выиграла Кубок Америки по футболу
15 июля 202408:57
Сборная Аргентины по футболу стала победителем Кубка Америки.
В финальном матче турнира в американском Майами-Гарденсе аргентинцы обыграли соперников из Колумбии со счетом 1:0. Гол забил форвард Лаутаро Мартинес на 112-й минуте встречи.
Национальная команда Аргентины стала победителем Кубка Америки в рекордный 16-й раз. Сборная обошла по этому показателю команду Уругвая, которая завоевывала награду 15 раз, пишет 360.ru.
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- Сборная Аргентины в рекордный 16-й раз выиграла Кубок Америки по футболу
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru