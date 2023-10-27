Майк Тайсон отказался от боя с Федором Емельяненко

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Майк Тайсон заявил, что не собирается выходить на ринг с российским бойцом ММА Федором Емельяненко. Об этом пишет издание «Спорт-экспресс».

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«Боя с Федором не будет. Он один из моих идолов», - сказал Тайсон.

В августе Емельяненко выразил желание провести бой с Тайсоном по правилам бокса.

Ранее Емельяненко принял решение покинуть пост президента Союза ММА России. Боец возглавлял организацию с 2012 года, затем был переизбран в июне 2022-го, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: vedkar.ru
ТЕГИ:БоксФедор Емельяненко

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