Майк Тайсон отказался от боя с Федором Емельяненко
27 октября 202300:30
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Майк Тайсон заявил, что не собирается выходить на ринг с российским бойцом ММА Федором Емельяненко. Об этом пишет издание «Спорт-экспресс».
«Боя с Федором не будет. Он один из моих идолов», - сказал Тайсон.
В августе Емельяненко выразил желание провести бой с Тайсоном по правилам бокса.
Ранее Емельяненко принял решение покинуть пост президента Союза ММА России. Боец возглавлял организацию с 2012 года, затем был переизбран в июне 2022-го, отмечает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru