Майк Тайсон отказался от боя с Федором Емельяненко

«Боя с Федором не будет. Он один из моих идолов», - сказал Тайсон.

В августе Емельяненко выразил желание провести бой с Тайсоном по правилам бокса.

Ранее Емельяненко принял решение покинуть пост президента Союза ММА России. Боец возглавлял организацию с 2012 года, затем был переизбран в июне 2022-го, отмечает «Радиоточка НСН».

