Майгуров сохранил пост президента Союза биатлонистов России

Как пишет RT, на отчётно-выборной конференции его кандидатуру поддержали 46 делегатов. Соперником 57-летнего Майгурова был Юрий Батманов - он получил только шесть голосов.

С переизбранием на пост СБР Майгурова поздравил глава Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищёв был избран председателем Федерации лыжных видов спорта и сноуборда РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

