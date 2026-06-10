Майгуров сохранил пост президента Союза биатлонистов России
Двукратный призёр Олимпийских игр, трёхкратный чемпион мира, заслуженный мастер спорта РФ Виктор Майгуров сохранил пост президента Союза биатлонистов России (СБР).
Как пишет RT, на отчётно-выборной конференции его кандидатуру поддержали 46 делегатов. Соперником 57-летнего Майгурова был Юрий Батманов - он получил только шесть голосов.
С переизбранием на пост СБР Майгурова поздравил глава Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин.
Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищёв был избран председателем Федерации лыжных видов спорта и сноуборда РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Россиянам рассказали, куда жаловаться на слишком долгое отключение горячей воды
- Майгуров сохранил пост президента Союза биатлонистов России
- Путин разрешил арест имущества и счетов релокантов за правонарушения против РФ
- Путин поручил спецслужбам усилить защиту мест отдыха детей
- «Притягивают за уши»: Риелторы опровергли резкое подорожание квартир-студий
- Группа The Cure готовит три новых альбома
- Спазмы и опухоли: Врач объяснила, как стресс убивает организм изнутри
- Посредничества не ждите: Зачем Евросоюз пошел на сближение с Китаем
- Путин назвал справедливым снижение налогов для семей с детьми
- Лавров: Послов Великобритании, Франции и ФРГ примут в МИД РФ