Махачев впервые стал чемпионом UFC
Российский боец смешанного стиля (MMA) Ислам Махачев впервые защитил звание чемпиона турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), одержав победу над австралийцем Александром Волкановски. Трансляцию боя вел «Матч ТВ» на своем сайте.
Поединок состоялся на турнире UFC 284 в австралийском Перте. Судьи единогласно отдали победу в нем российскому бойцу.
Махачев впервые стал чемпионом UFC в легком весе. Россиянин возглавит рейтинг лучших бойцов промоушена.
Отмечается, что для поединка с отечественным бойцом Александр Волкановски поменял весовую категорию. После проигрыша в турнире на звание чемпиона в легком весе он по-прежнему является обладателем чемпионского титула UFC в полулегком весе.
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