Россиянин Ян стал временным чемпионом UFC
Российский боец смешанных боевых искусств Пётр Ян выиграл титул временного чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе (до 61,2 кг). Накануне в Абу-Даби на турнире UFC 267 он победил американца Кори Сэндхагена. Судьи единогласно проголосовали за россиянина.
В первоначальной программе соперником Яна должен был стать Алджамейн Стерлинг, однако бой отменили в связи с проблемами со здоровьем у бойца из США. В результате Сэндхаген вышел на бой на так называемом коротком уведомлении. На протяжении всей схватки он почти не имел возможности выйти вперёд по очкам.
На счету 28-летнего уроженца Красноярского края теперь 16 побед и два поражения. Пётр Ян - бывший чемпион UFC и чемпион ACB в легчайшем весе.
Еще один россиянин - Ислам Махачев - эффектно победил новозеландца Дэна Хукера уже в первом раунде, применив болевой приём «кимура». В углу Махачева находился бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов, кроме того, его поддерживал блогер Хасбик (Хасбулла Магомедов).
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