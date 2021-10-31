Россиянин Ян стал временным чемпионом UFC

Российский боец смешанных боевых искусств Пётр Ян выиграл титул временного чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе (до 61,2 кг). Накануне в Абу-Даби на турнире UFC 267 он победил американца Кори Сэндхагена. Судьи единогласно проголосовали за россиянина.

В первоначальной программе соперником Яна должен был стать Алджамейн Стерлинг, однако бой отменили в связи с проблемами со здоровьем у бойца из США. В результате Сэндхаген вышел на бой на так называемом коротком уведомлении. На протяжении всей схватки он почти не имел возможности выйти вперёд по очкам.

На счету 28-летнего уроженца Красноярского края теперь 16 побед и два поражения. Пётр Ян - бывший чемпион UFC и чемпион ACB в легчайшем весе.

Еще один россиянин - Ислам Махачев - эффектно победил новозеландца Дэна Хукера уже в первом раунде, применив болевой приём «кимура». В углу Махачева находился бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов, кроме того, его поддерживал блогер Хасбик (Хасбулла Магомедов).

