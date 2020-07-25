Магомед Исмаилов готовится завершить спортивную карьеру
25 июля 202011:39
Российский боец ММА Магомед Исмаилов заявил, что в ближайшее время может покинуть профессиональный спорт. Одной из причин является возраст спортсмена, сообщает ТАСС.
«Даже если организм хорошо себя чувствует, я близок к завершению карьеры. Мне уже 34 года», – сказал Исмаилов.
На счету Исмаилова 16 побед и 3 поражения.
Напомним, накануне Исмаилов досрочно победил Александра Емельяненко. Исход боя был решен в третьем раунде турнира ACA 107.
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25 июля 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru