Магадан впервые стал беговой столицей России

Магадан, по итогам прошедшего 19 мая Всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ», впервые стал беговой столицей России. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Костомаров заявил о желании пробежать полумарафон

Руководитель оргкомитета полумарафона Ксения Шойгу напомнила, что беговую столицу определяют по трём критериям: соотношение участников к населению города, средняя скорость и средняя дистанция.

Магадан суммарно набрал 35,1 зачётных балла, что стало лучшим результатом в РФ. Вторым стал Нижний Новгород (34,9 балла), а третье место занял Липецк (25,6).

Переходящий Кубок Магадан получит в рамках Петербургского международного экономического форума.

Ранее в Гонконге во время марафона Standard Chartered Hong Kong Marathon один человек скончался, ещё 842 пострадали, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:РегионыСпортМарафонМагадан

Горячие новости

Все новости

партнеры