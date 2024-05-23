Магадан впервые стал беговой столицей России
Магадан, по итогам прошедшего 19 мая Всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ», впервые стал беговой столицей России. Об этом сообщили организаторы мероприятия.
Руководитель оргкомитета полумарафона Ксения Шойгу напомнила, что беговую столицу определяют по трём критериям: соотношение участников к населению города, средняя скорость и средняя дистанция.
Магадан суммарно набрал 35,1 зачётных балла, что стало лучшим результатом в РФ. Вторым стал Нижний Новгород (34,9 балла), а третье место занял Липецк (25,6).
Переходящий Кубок Магадан получит в рамках Петербургского международного экономического форума.
Ранее в Гонконге во время марафона Standard Chartered Hong Kong Marathon один человек скончался, ещё 842 пострадали, сообщает RT.
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