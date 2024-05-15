Костомаров заявил о желании пробежать полумарафон

«С удовольствием бы принял участие в нем как атлет, но, наверное, через годик. Сегодня что-то совсем тяжело», — указал спортсмен.

Как отметил Костомаров, которому ампутировали стопы и кисти рук после болезни, он «не сдается» и старается тренироваться. Вместе с тем спортсмен подчеркнул, что упражнения даются ему тяжелее, чем раньше.

Ранее Роман Костомаров рассказал, что проводит тренировки с футбольным мячом, «что-то получается», пишет RT.

