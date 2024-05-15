Костомаров заявил о желании пробежать полумарафон
Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров заявил, что хочет принять участие в полумарафоне «Забег.рф» в следующем году. Об этом сообщает РИА Новости.
«С удовольствием бы принял участие в нем как атлет, но, наверное, через годик. Сегодня что-то совсем тяжело», — указал спортсмен.
Как отметил Костомаров, которому ампутировали стопы и кисти рук после болезни, он «не сдается» и старается тренироваться. Вместе с тем спортсмен подчеркнул, что упражнения даются ему тяжелее, чем раньше.
Ранее Роман Костомаров рассказал, что проводит тренировки с футбольным мячом, «что-то получается», пишет RT.
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