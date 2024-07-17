Мадридский «Реал» вновь стал самым дорогим футбольным брендом в мире
Мадридский клуб «Реал» вернул себе звание самого дорогого футбольного бренда мира. Соответствующий рейтинг был составлен консалтинговой компанией Brand Finance.
В частности, стоимость «сливочных» увеличилась на 292 млн долларов. Таким образом общая стоимость бренда «Реал Мадрид» составила 1,805 миллиарда долларов.
Лидеры 2023 года английский «Манчестер Сити» подрожал на 164 млн долларов - до 1,726 млрд долларов. ТОП-3 замкнула испанская «Барселона» - 1,653 млрд долларов.
В десятку также вошли «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Бавария», «Пари Сен-Жермен» «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Челси».
Ранее мадридский «Реал» возглавил список самых популярных футбольных клубов мира в социальных сетях, сообщает RT.
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