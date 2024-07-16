Мадридский «Реал» официально презентовал Мбаппе на «Сантьяго Бернабеу»
Мадридский «Реал» официально презентовал Килиана Мбаппе в качестве игрока команды. Церемония прошла на домашнем стадионе клуба «Сантьяго Бернабеу» при заполненных трибунах.
На презентации были некоторые пересечения с аналогичной церемонией 2009 года, когда в состав «сливочных» перешёл Криштиану Роналду. И тогда, и в 2024 году, на стадионе присутствовали 80 тысяч болельщиков, а Мбаппе появился на поле в футболке с номером «9» - такой же изначально был и у португальца.
«Я много лет мечтал играть за «Реал», и сегодня моя мечта сбылась. Мальчик счастлив. Это лучший клуб в истории футбола, и я отдам все ради этой эмблемы», - сказал на церемонии французский футболист.
Ранее комментарий Криштиану Роналду, посвящённый переходу Мбаппе в «Реал», стал самым популярным в истории соцсетей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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