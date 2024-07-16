Мадридский «Реал» официально презентовал Мбаппе на «Сантьяго Бернабеу»

На презентации были некоторые пересечения с аналогичной церемонией 2009 года, когда в состав «сливочных» перешёл Криштиану Роналду. И тогда, и в 2024 году, на стадионе присутствовали 80 тысяч болельщиков, а Мбаппе появился на поле в футболке с номером «9» - такой же изначально был и у португальца.

«Я много лет мечтал играть за «Реал», и сегодня моя мечта сбылась. Мальчик счастлив. Это лучший клуб в истории футбола, и я отдам все ради этой эмблемы», - сказал на церемонии французский футболист.

Ранее комментарий Криштиану Роналду, посвящённый переходу Мбаппе в «Реал», стал самым популярным в истории соцсетей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».