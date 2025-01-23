Мадридский «Реал» стал самым высокодоходным футбольным клубом
Мадридский «Реал» возглавил рейтинг футбольных клубов по уровню доходов в сезоне-2023/24. Соответствующее исследование провела компания Deloitte.
Согласно опубликованным данным, в прошлом сезоне «сливочные» заработали 1,046 млрд евро, превысив показатели сезона-2022/23 (831 млн). В Deloitte указали, что результат «Реала» - лучший за всю историю исследований.
Второе место в рейтинге занял английский «Манчестер Сити» (838 млн), а третье - французский «Пари Сен-Жермен» (806 млн). Далее в ТОП-10 расположились «Манчестер Юнайтед» (771 млн), «Бавария» (765 млн), «Барселона» (760 млн), «Арсенал» (717 млн), «Ливерпуль» (715 млн), «Тоттенхэм» (615 млн), и «Челси» (546 млн).
В Deloitte добавили, что совокупный доход попавших в список клубов превысил прошлогодние показатели на 6% и составил 11,2 млрд евро.
Ранее в СМИ появилась информация, что руководство «Реала», по коммерческим причинам, планирует изменить название домашнего стадиона «Сантьяго Бернабеу» на «Бернабеу», сообщает RT.
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