Анчелотти опроверг слухи об уходе из «Реала»
Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти заявил, что информация о том, что он якобы намерен покинуть команду, не соответствует действительности.
На пресс-конференции 65-летний итальянский специалист подчеркнул, что надеется вместе с президентом Флорентино Пересом остаться в клубе до 2029 года.
«Было бы славно уйти вместе с Фло через четыре года и устроить грандиозное прощание с клубом», - заключил Анчелотти.
Ранее норвежский форвард Эрлинг Холанн подписал с «Манчестер Сити» контракт до 2034 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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