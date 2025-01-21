Анчелотти опроверг слухи об уходе из «Реала»

На пресс-конференции 65-летний итальянский специалист подчеркнул, что надеется вместе с президентом Флорентино Пересом остаться в клубе до 2029 года.

«Было бы славно уйти вместе с Фло через четыре года и устроить грандиозное прощание с клубом», - заключил Анчелотти.

Ранее норвежский форвард Эрлинг Холанн подписал с «Манчестер Сити» контракт до 2034 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».