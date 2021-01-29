Лыжник Большунов выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Швеции

Ранее 24 января на финише этапа Кубка мира в Лахти Большунов пытался обогнать финна Йони Мяки, перекрывшего путь российскому спортсмену. Большунов замахнулся палкой на Мяки, а после финиша сбил его с ног. Из-за инцидента российскую сборную лишили бронзовых наград этапа. Сам Большунов позже заявил, что просто хотел поговорить с Мяки, но «лыжи катили слишком быстро», и спортсмен не смог остановиться.

