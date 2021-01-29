Лыжник Большунов выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Швеции

Россиянин Александр Большунов победил в индивидуальной гонке свободным стилем с раздельным стартом на этапе Кубка мира по лыжным гонкам, передаёт ТАСС.

Мужская индивидуальная гонка открыла программу этапа Кубка мира в шведском Фалуне. Российский лыжник одержал победу, пройдя 15-километровую дистанцию за 32 минуты 33,3 секунды. Вторым к финишу пришёл норвежец Симен Крюгер с отставанием в 1,8 секунды. Третьим стал другой норвежский спортсмен Шур Рёте (+23,9 секунды).

«Просто хотел поговорить». Лыжник Большунов объяснил, зачем сбил финна

Ранее 24 января на финише этапа Кубка мира в Лахти Большунов пытался обогнать финна Йони Мяки, перекрывшего путь российскому спортсмену. Большунов замахнулся палкой на Мяки, а после финиша сбил его с ног. Из-за инцидента российскую сборную лишили бронзовых наград этапа. Сам Большунов позже заявил, что просто хотел поговорить с Мяки, но «лыжи катили слишком быстро», и спортсмен не смог остановиться.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: www.instagram.com/san_sanych_bolshunov
ТЕГИ:ПобедительШвецияЛыжные Гонки
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры