Россиянин Большунов стал четвёртым в спринте на ЧМ в Оберстдорфе
Российский лыжник Александр Большунов занял четвертое место на спринтерской гонке классическим стилем на чемпионате мира, который стартовал в немецком Оберстдорфе, сообщает RT.
На верхнюю ступень пьедестала поднялся норвежец Йоханнес Клебо, второе и третье место заняли его соотечественники Эрик Вальнес и Ховард Таугбель, соответственно.
Большунов уступил победителю 5,92 секунды. Более 17 секунд Клебо проиграл россиянин Сергей Устюгов, который финишировал пятым.
Чемпионат мира по лыжным видам спорта продлится до 7 марта. Международная федерация лыжного спорта (FIS) разрешила российским спортсменам использовать государственные символы России в соцсетях, так как они не попадают под санкции Спортивного арбитражного суда (CAS).
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