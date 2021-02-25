Россиянин Большунов стал четвёртым в спринте на ЧМ в Оберстдорфе

Российский лыжник Александр Большунов занял четвертое место на спринтерской гонке классическим стилем на чемпионате мира, который стартовал в немецком Оберстдорфе, сообщает RT.

На верхнюю ступень пьедестала поднялся норвежец Йоханнес Клебо, второе и третье место заняли его соотечественники Эрик Вальнес и Ховард Таугбель, соответственно.

Большунов уступил победителю 5,92 секунды. Более 17 секунд Клебо проиграл россиянин Сергей Устюгов, который финишировал пятым.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта продлится до 7 марта. Международная федерация лыжного спорта (FIS) разрешила российским спортсменам использовать государственные символы России в соцсетях, так как они не попадают под санкции Спортивного арбитражного суда (CAS).

