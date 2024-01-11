Лыжник Александр Большунов выиграл кубковую гонку на 15 км

Александр Большунов выиграл гонку с раздельным стартом на пятом этапе Кубка России по лыжным гонкам, сообщил МАТЧ ТВ.

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Так, на соревнованиях в Казани лыжник преодолел дистанцию 15 км за 34 минуты 46,5 секунды. Вторым пришел Артем Мальцев с отставанием в 46,9 секунды, третье место досталось Савелию Коростелеву.

Большунов имеет титул чемпиона мира, шестикратный серебряный призер мировых первенств, также в наличии одна бронзовая медаль. Спортсмен по два раза выигрывал общий зачет Кубка мира и многодневную гонку «Тур де Ски», отмечает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
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