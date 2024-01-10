Дисквалификацию лыжника Полторанина продлили до 2026 года

В пресс-службе центра напомнили, что в 2019 году спортсмена отстранили от соревнований за использование кровяного допинга. Вместе с ним дисквалифицировали троих лыжников из Эстонии.

После того, как Полторанин заявил в Международную федерацию лыжного спорта и сноуборда о завершении спортивной карьеры, его освободили от тестов на допинг. Однако после возобновления карьеры в 2023 году отстранение лыжника было продлено автоматически.

Ранее Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) на два года дисквалифицировало российскую штангистку Яну Сотиеву за нарушение антидопинговых правил, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

