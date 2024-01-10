Дисквалификацию лыжника Полторанина продлили до 2026 года

Казахстанский национальный антидопинговый центр объявил, что дисквалификация двукратного призера чемпионата мира по лыжным гонкам казахстанца Алексея Полторанина была продлена до 2026 года.

Теннисист Иванов дисквалифицирован на четыре года за отказ сдать допинг-тест

В пресс-службе центра напомнили, что в 2019 году спортсмена отстранили от соревнований за использование кровяного допинга. Вместе с ним дисквалифицировали троих лыжников из Эстонии.

После того, как Полторанин заявил в Международную федерацию лыжного спорта и сноуборда о завершении спортивной карьеры, его освободили от тестов на допинг. Однако после возобновления карьеры в 2023 году отстранение лыжника было продлено автоматически.

Ранее Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) на два года дисквалифицировало российскую штангистку Яну Сотиеву за нарушение антидопинговых правил, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Григорий Сысоев
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