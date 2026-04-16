Лукашенко раскритиковал игру хоккеистов минского «Динамо»
16 апреля 202617:35
Хоккеисты минского «Динамо» плохо играют. Об этом на совещании заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Как пишет RT, в четвертьфинальной серии плей-офф Кубка Гагарина против казанского «Ак Барса» минчане уступили со счётм 4:0.
Комментируя вылет команды из турнира, Лукашенко отметил, что «Динамо» «паршиво играет в хоккей».
«Это тоже для президента проблема», - указал белорусский лидер.
Ранее защитника ярославского ХК «Локомотив» Никиту Черепанова дисквалифицировали на три матча за применение силы в отношении судьи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
