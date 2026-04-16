Мадонна объявила дату выхода нового альбома
Мадонна объявила дату выхода нового альбома. В своих соцсетях она указал, что её первая за последние семь лет студийная работа увидит свет 3 июля.
Также певица показала обложку новой пластинки. На ней значится, что альбом получил название «Confessions II». При этом в подписи к посту Мадонна назвала работу «Confessions On A Dance Floor: Part II», тем самым подтвердив предположения, что новый альбом станет продолжением успешной пластинки «Confessions On A Dance Floor» 2005 года.
Кроме обложки певица разместила короткий отрывок первого сингла. Правда его название и дату выхода она не уточнила.
Ранее Мадонна заявила, что выход нового альбома в 2026 году ознаменует возобновление её сотрудничества с лейблом Warner Records, прерваное в 2008 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
