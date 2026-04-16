Сотрудник полиции погиб при задержании преступника в Оренбургской области

В региональном УМВД рассказали, что инцидент произошёл в посёлке Аккермановка, куда стражи порядка выехали для задержания лица, находившегося в федеральном розыске. Злоумышленник открыл по полицейским огонь, после чего скрылся.

В областном Минздраве сообщили, что трое раненных правоохранителей «находятся в стабильно тяжёлом состоянии».

Ранее в Нальчике при нападении злоумышленников пострадал сотрудник ГАИ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».