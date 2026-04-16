Сотрудник полиции погиб при задержании преступника в Оренбургской области
16 апреля 202617:58
Один полицейский погиб и трое были ранены при задержании преступника в Оренбургской области. Об этом сообщает RT.
В региональном УМВД рассказали, что инцидент произошёл в посёлке Аккермановка, куда стражи порядка выехали для задержания лица, находившегося в федеральном розыске. Злоумышленник открыл по полицейским огонь, после чего скрылся.
В областном Минздраве сообщили, что трое раненных правоохранителей «находятся в стабильно тяжёлом состоянии».
Ранее в Нальчике при нападении злоумышленников пострадал сотрудник ГАИ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
- «Откликнулись все!»: Кого пригласила группа Uma2rman на свой «главный концерт года»
- Хоть в тапочках: В SuperJob рассказали, когда приходить на работу в неформальной одежде
- Курс на 10%: Депутат Кирьянов ждет поступательное снижение ставки ЦБ
- Мадонна объявила дату выхода нового альбома
- Лукашенко раскритиковал игру хоккеистов минского «Динамо»
- Посла Мексики вызвали в МИД РФ из-за незаконного удержания 17-летней россиянки
- «Анапа перетянет»: Сочи недосчитается миллион туристов в мае из-за жадности отельеров
- Песков: У кабмина есть много предложений по улучшению экономической ситуации
- В Сирии заявили о завершении вывода сил США с территории страны