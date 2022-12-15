Лукашенко раскритиковал чиновников за отсутствие сборной Белоруссии на ЧМ-2022

Он указал, что уровень игры белорусских футболистов сильно ниже, чем у других сборных.

«Идёт чемпионат мира. Я что-то не заметил там наших футболистов. Их там и близко нет. Более того, я сравниваю игру наших футболистов с тем футболом, который сегодня показывают там спортсмены, и мне просто страшно становится», — расстроился Лукашенко.

В беседе с министром спорта и туризма республики Сергеем Ковальчуком белорусский лидер отметил, что ждал после его назначения результатов, однако спорт в стране по-прежнему «в ужасающем положении».

Ранее министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер направила письмо на имя президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александера Чеферина, в котором потребовала отстранить сборные России и Белоруссии по футболу от чемпионата Европы 2024 года, сообщает RT.

