Лукашенко поздравил теннисистку Соболенко с победой на US Open

Соболенко в третий раз выиграла турнир «Большого шлема». В 2023 и 2024 годах она стала победительницей Открытого чемпионата Австралии. При этом на Уимблдоне и Ролан Гаррос самым большим достижением спортсменки является выход в 1/2 финала.

8 сентября в финале US Open в мужском одиночном разряде будут играть итальянец Янник Синнер и Тейлор Фриц из США.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал US Open.