Лукашенко поздравил теннисистку Соболенко с победой на US Open

Белорусский президент Александр Лукашенко поздравил теннисистку Арину Соболенко с победой на Открытом чемпионате США (US Open). Об этом сообщает Telegram-канал «Пул первого».

«Где бы ни проходили соревнования, уверен, ты ощущаешь энергию и горячую поддержку родных болельщиков», - подчеркнул глава государства.

Накануне Соболенко одержала победу над шестой ракеткой турнира Джессикой Пегулой со счетом 7:5, 7:5. В целом теннисистки провели на корте 1 час 53 минуты.

Медведев уступил Синнеру в четвертьфинале US Open

Соболенко в третий раз выиграла турнир «Большого шлема». В 2023 и 2024 годах она стала победительницей Открытого чемпионата Австралии. При этом на Уимблдоне и Ролан Гаррос самым большим достижением спортсменки является выход в 1/2 финала.

8 сентября в финале US Open в мужском одиночном разряде будут играть итальянец Янник Синнер и Тейлор Фриц из США.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал US Open.

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ФОТО: РИА Новости
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