Льюис Хэмилтон заявил о смерти любимой собаки

Семикратный чемпион «Формулы 1» Льюис Хэмилтон в своих соцсетях заявил о смерти любимой собаки - английского бульдога по кличке Роско.

Несколько дней назад пилот Scuderia Ferrari сообщил, что после лечения от пневмонии 12-летний пёс впал в кому и четыре дня провёл на аппаратах жизнеобеспечения.

Хэмилтон отметил, что в итоге ему пришлось принять «тяжёлое решение», пишет RT.

«Ещё никогда мне не приходилось принимать решение об усыплении собаки... Это крайне болезненный опыт... Спасибо всем за вашу поддержку и любовь к Роско... Я навсегда сохраню память о времени, которое мы провели вместе», - написал гонщик.

ФОТО: Алексей Филимонов
