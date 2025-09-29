Льюис Хэмилтон заявил о смерти любимой собаки
Семикратный чемпион «Формулы 1» Льюис Хэмилтон в своих соцсетях заявил о смерти любимой собаки - английского бульдога по кличке Роско.
Несколько дней назад пилот Scuderia Ferrari сообщил, что после лечения от пневмонии 12-летний пёс впал в кому и четыре дня провёл на аппаратах жизнеобеспечения.
Хэмилтон отметил, что в итоге ему пришлось принять «тяжёлое решение», пишет RT.
«Ещё никогда мне не приходилось принимать решение об усыплении собаки... Это крайне болезненный опыт... Спасибо всем за вашу поддержку и любовь к Роско... Я навсегда сохраню память о времени, которое мы провели вместе», - написал гонщик.
Ранее участники группы «Вирус!»заявили Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что им доводилось выступать на днях рождения собак и даже на поминках.
