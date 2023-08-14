Людмила Самсонова стала первой ракеткой России
Российская теннисистка Людмила Самонова благодаря выходу в финал на хардовом турнире в Монреале (Канада) поднялась на шесть позиций в обновлённом рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).
Согласно обновлённому списку, который опубликован на сайте WTA, Самсонова набрала 2745 баллов и заняла 12-ю строчку. При этом она отняла звание первой ракетки России у Дарьи Касаткиной, которая набрала 2735 очков и смогла подняться с 14-го на 13-е место.
Отметим, что в ТОП-20 рейтинга присутствует три российских теннисистки. Кроме Самсоновой и Касаткиной, это Вероника Кудерметова, занимающая 16-ю позицию (2485 очков).
Ранее Самсонова не смогла выиграть представительный турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) в Монреале (Канада), в финальном матче в двух сетах уступив американке Джессике Пегуле со счётом 1:6, 0:6, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru