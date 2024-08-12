Игорь Черевченко покинул пост главного тренера ФК «Факел»
12 августа 202418:43
Футбольный клуб «Факел» и Игорь Черевченко, занимавший пост главного тренера, решили прекратить сотрудничество. Об этом сообщает пресс-служба воронежской команды
Специалист поблагодарил руководство, команду и болельщиков за оказанные доверие и поддержку.
«Уверен, «Факел» сумеет решить поставленные перед ним в этом сезоне задачи», – заключил Черевченко.
Ранее главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт решил уйти в отставку после поражения команды в финале чемпионата Европы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru