Игорь Черевченко покинул пост главного тренера ФК «Факел»

Футбольный клуб «Факел» и Игорь Черевченко, занимавший пост главного тренера, решили прекратить сотрудничество. Об этом сообщает пресс-служба воронежской команды

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Специалист поблагодарил руководство, команду и болельщиков за оказанные доверие и поддержку.

«Уверен, «Факел» сумеет решить поставленные перед ним в этом сезоне задачи», – заключил Черевченко.

Ранее главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт решил уйти в отставку после поражения команды в финале чемпионата Европы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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