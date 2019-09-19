Футбольный эксперт против возвращения Хиддинка в Россию
Экс-тренер сборной России в эфире НСН заявил, что время Гуса Хиддинка уже прошло.
Нидерландский футбольный специалист Гус Хиддинк был уволен с поста главного тренера сборной Китая U22, сообщает Fox Sports Asia. Причинами послужило недовольство руководства китайского футбола стилем общения тренера со СМИ, а также результаты команды. В частности, проигрыш U22 в товарищеском матче с Вьетнамом в рамках подготовки к чемпионату Азии среди игроков до 23 лет.
В период с 2006 по 2010 годы Гус Хиддинк тренировал сборную России. Главным достижением нидерландского тренера в России признан выход сборной в полуфинал Евро-2008. Отдавая должное роли, которую Хиддинк сыграл при подготовке российских футболистов, пресса называла его «волшебником». Затем Хиддинг тренировал в России махачкалинский «Анжи», но уже не достиг с ним весомых результатов.
На вопрос, нет ли смысла освободившегося специалиста вновь пригласить работать в Россию, экс-тренер сборной России Михаил Гершкович в эфире НСН напомнил, что Хиддинк в последние годы не показал себя эффективным тренером, подчеркнув, что России он уже не нужен.
«Зачем ему приезжать в Россию? У нас сейчас очень хорошая работа идет, плеяда молодых тренеров, работают опытные специалисты. Что он здесь такого особенного сделал? Работа в сборной и в клубе - это разные вещи. Он в последнее время в клубах нигде себя не проявлял. Я думаю, что Хиддинку нет смысла сюда [в Россию] возвращаться», - сказал экс-тренер сборной.
За свою тренерскую карьеру Гус Хиддинк тренировал также сборные Нидерландов, Южной Кореи, Австралии и Турции, был наставником таких команд, как «Бетис», «Валенсия», ПСВ, «Фенербахче», «Реал» и «Челси».
Михаил Гершкович считает, что нидерландскому эксперту при подготовке к Евро-2008 просто повезло с составом сборной России.
«Он хороший тренер, я не спорю, он достиг высоких успехов в своей тренерской карьере. Добивался многого, работая со сборными командами. Надо сказать, что в тот период, когда Гус Хиддинг был в России, под его руководством работали выдающиеся личности - это Аршавин, Павлюченко, братья Березуцкие, Игнашевич и Акинфеев. Это ребята, которые, действительно, представляли из себя серьезный "материал". Хиддинг успешно с ними поработал, хотя надо сказать, что он попал больше волей случая на Чемпионат Европы, где команда дошла до полуфинала. Сейчас, думаю, его время уже прошло», - заключил Гершкович.
На посту главного тренера китайской сборной U22 Хиддинка сменит бывший наставник женской сборной Китая Хао Вэй.
Ранее во время пресс-конференции в НСН президент Клуба истории и статистики спорта Александр Любимов высказал мнение, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов добился по результатам команды большого, чем его предшественник Гус Хиддинк.
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