Футбольный эксперт против возвращения Хиддинка в Россию

Нидерландский футбольный специалист Гус Хиддинк был уволен с поста главного тренера сборной Китая U22, сообщает Fox Sports Asia. Причинами послужило недовольство руководства китайского футбола стилем общения тренера со СМИ, а также результаты команды. В частности, проигрыш U22 в товарищеском матче с Вьетнамом в рамках подготовки к чемпионату Азии среди игроков до 23 лет.

В период с 2006 по 2010 годы Гус Хиддинк тренировал сборную России. Главным достижением нидерландского тренера в России признан выход сборной в полуфинал Евро-2008. Отдавая должное роли, которую Хиддинк сыграл при подготовке российских футболистов, пресса называла его «волшебником». Затем Хиддинг тренировал в России махачкалинский «Анжи», но уже не достиг с ним весомых результатов.

На вопрос, нет ли смысла освободившегося специалиста вновь пригласить работать в Россию, экс-тренер сборной России Михаил Гершкович в эфире НСН напомнил, что Хиддинк в последние годы не показал себя эффективным тренером, подчеркнув, что России он уже не нужен.

«Зачем ему приезжать в Россию? У нас сейчас очень хорошая работа идет, плеяда молодых тренеров, работают опытные специалисты. Что он здесь такого особенного сделал? Работа в сборной и в клубе - это разные вещи. Он в последнее время в клубах нигде себя не проявлял. Я думаю, что Хиддинку нет смысла сюда [в Россию] возвращаться», - сказал экс-тренер сборной.