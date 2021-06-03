Лучшая теннисистка мира Бартли вслед за Осакой снялась с «Ролан Гаррос»
Австралийская теннисистка Эшли Барти, занимающая первое место в мировом рейтинге, из-за травмы снялась с проходящего в Париже турнира «Ролан Гаррос».
В матче второго круга турнира Барти встречалась с Магдой Линетт из Польши и, отыграв немногим более 40 минут, досрочно завершила игру, отмечает «Чемпионат».
Ранее с «Ролан Гаррос» снялась японка Наоми Осака, являющаяся второй ракеткой мира. Однако причиной ее поступка стала не физическая, а психологическая травма.
Осака отказалась от общения с журналистами, объяснив это тем, что постоянные контакты с медиа подрывают психологическое здоровье спортсменов. Организаторы турнира оштрафовали теннисистку и пригрозили ей дисквалификацией. После этого Осака решила сняться с турнира.
Травма чешской теннисистки Петры Квитовой позволила россиянке Елене Весниной без игры выйти в третий круг «Ролан Гаррос».
Ранее Елена Веснина в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказала о различных проблемах теннисисток на турнире в Париже. Она, в частности, затронула инциденты с Осакой и Квитовой.
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