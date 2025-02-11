«Трактор» первым в Восточной конференции пробился в плей-офф КХЛ
Челябинский «Трактор» сумел первым обеспечить себе выход в стадию плей-офф Континентальной хоккейной лиги в Восточной конференции. Это стало ясно после победы «Сибири» из Новосибирска над «Ладой» из Тольятти в матче регулярного первенства со счетом 4:1.
Челябинцы теперь не могут опуститься ниже восьмого места за оставшиеся игры. Сейчас на счету «Трактора» 76 очков после 55 матчей, он занимает первую строчку в таблице Восточной конференции. Идущий на девятой позиции «Нефтехимик» из Нижнекамска в оставшихся играх может набрать максимум 75 баллов. Занимающая 10 место «Лада» не сможет набрать больше 74 очков.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», до этого участия в плей-офф добился лидер Западной конференции и общего зачета КХЛ «Локомотив» из Ярославля. В предыдущем розыгрыше Кубка Гагарина в полуфинале он как раз обыграл «Трактор». Обладателем приза прошлого сезона в третий раз в своей истории стал магнитогорский «Металлург».
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