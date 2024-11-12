Дзюба назвал реальную причину ухода из «Зенита»

По его словам, он мог продлить контракт с «сине-бело-голубыми», но не был согласен с ролью запасного игрока, даже с учётом хороших финансовых условий.

«У меня был осознанный выбор: или я продаюсь за деньги, или иду своим путём — играть в футбол... Не могу сидеть в запасе... Если мне некомфортно, деньги не удержат», - заключил форвард.

Ранее бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев заявил, что наставнику сборной России Валерию Карпину следует вызвать Дзюбу на матч с Брунеем, сообщает RT.

