Дзюба назвал реальную причину ухода из «Зенита»

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба в эфире «Матч ТВ» заявил, что покинул питерский «Зенит» из-за нежелания сидеть в запасе.

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По его словам, он мог продлить контракт с «сине-бело-голубыми», но не был согласен с ролью запасного игрока, даже с учётом хороших финансовых условий.

«У меня был осознанный выбор: или я продаюсь за деньги, или иду своим путём — играть в футбол... Не могу сидеть в запасе... Если мне некомфортно, деньги не удержат», - заключил форвард.

Ранее бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев заявил, что наставнику сборной России Валерию Карпину следует вызвать Дзюбу на матч с Брунеем, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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