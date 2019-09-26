«Локомотив» вылетел из Кубка России после матча с «Балтикой»

Футбольный клуб «Локомотив», являющийся действующим обладателем Кубка России, выбывает из борьбы за награду в текущем сезоне.

Матч 1/16 финала с «Балтикой» закончился для «Краснодара» поражением. Счет игры составил 1:1, однако в послематчевых пенальти футболисты «Балтики» вырвались вперед.

Гол от «Локомотива» забил Антонио Эдер в первом тайме, «Балтика» сравняла счет во втором тайме матча голом Яна Казаева.

Как пишет Интерфакс, следующим соперником «Балтики» станет московский "Торпедо".

Напомним, 18 сентября футболисты «Локомотива» одержали победу над немецким «Байером» в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.



