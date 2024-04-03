«Локомотив» вылетел из Кубка России по футболу

Московский «Локомотив» проиграл матч второго этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России по футболу.

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Встреча с екатеринбургским «Уралом», которая прошла на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге, завершилась победой хозяев с минимальным счётом 1:0. Единственный мяч забил Эммерсон.

Таким образом столичный клуб вылетел из розыгрыша Кубка России, а «Урал» продолжит борьбу за главный трофей.

Ранее заместитель министра спорта России Одес Байсултанов заявил, что футбольные клубы из новых регионов РФ будут интегрированы в российское первенство, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
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