«Локомотив» уступил «Зальцбургу» в матче Лиги чемпионов и лишился шанса выйти в плей-офф

ФК "Локомотив" уступил австрийскому "Зальцбургу" со счетом 1:3 в домашнем матче пятого раунда группового этапа Лиги чемпионов, тем самым лишившись шансов выйти в плей-офф турнира. Об этом сообщает ТАСС.

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Накануне заключительного тура турнира московский ФК занимает последнюю строчку в турнирной таблице группы А с 3 баллами. В данной группе лидером является германская "Бавария" с 12 очками, которая получила доступ в плей-офф досрочно.

Затем в группе находится испанский "Атлетико" с пятью очками, "Зальцбург" набрал 4 балла.

В заключительном туре "Локомотив" встретится с "Баварией", а "Атлетико" сыграет с "Зальцбургом". Оба матча запланированы на 9 декабря.



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ФОТО: Антон Денисов//РИА Новости
ТЕГИ:ФутболЛига ЧемпионовСпортЛокомотив
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