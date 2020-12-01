«Локомотив» уступил «Зальцбургу» в матче Лиги чемпионов и лишился шанса выйти в плей-офф
ФК "Локомотив" уступил австрийскому "Зальцбургу" со счетом 1:3 в домашнем матче пятого раунда группового этапа Лиги чемпионов, тем самым лишившись шансов выйти в плей-офф турнира. Об этом сообщает ТАСС.
Накануне заключительного тура турнира московский ФК занимает последнюю строчку в турнирной таблице группы А с 3 баллами. В данной группе лидером является германская "Бавария" с 12 очками, которая получила доступ в плей-офф досрочно.
Затем в группе находится испанский "Атлетико" с пятью очками, "Зальцбург" набрал 4 балла.
В заключительном туре "Локомотив" встретится с "Баварией", а "Атлетико" сыграет с "Зальцбургом". Оба матча запланированы на 9 декабря.
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