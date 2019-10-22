Мадридский «Атлетико» обошел «Байер» в матче группового этапа Лиги чемпионов

Футболисты "Атлетико" победили со счетом 1:0 победили немецкий "Байер" в домашнем матче третьего тура группы Лиги чемпионов УЕФА.

Выигрыш дал испанскому клубу возможность набрать 7 очков и таким образом стать лидером в группе D. За ним с 4 очками идет итальянский "Ювентус", который сегодня играет с Локомотивом на домашнем поле. Леверкузенский "Байер" не набрал ни одного очка и находится на нижней строчке.

В то же самое время в группе С донецкий "Шахтер" завершил вничью со счетом 2:2 матч в Харькове с загребским "Динамо".

