«Локомотив» сыграл вничью с «Крыльями Советов» в матче РПЛ

Матч между московским «Локомотивом» и самарскими «Крыльями Советов» не выявил победителя. Игра прошла в рамках 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

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Встреча состоялась 14 мая в Самаре и завершилась со счетом 1:1.

Хозяева вышли вперед на 40-й минуте. В начале второго тайма москвичи сравняли счет.

«Локомотив» набрал 36 очков и расположился на девятом месте турнирной таблицы. В активе «Крыльев» 26 очков.

Петербургский «Зенит» 7 мая победил столичный «Спартак» и в пятый раз подряд завоевал титул чемпиона России по футболу, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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