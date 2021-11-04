«Локомотив» сыграл вничью с «Галатасараем» в Лиге Европы УЕФА

Московский ФК «Локомотив» и турецкий «Галатасарай» сыграли вничью в матче 4-го тура Лиги Европы УЕФА.

«Мальмё» лишился шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов

Матч закончился со счетом 1:1.

Встреча прошла в Стамбуле. Гол за «Галтасарай» забил Софьян Фегули на 43-ей минуте, «Локомотив» отыгрался на 73-ей минуте, мяч в вороте соперника направил Франсуа Камано.

«Локомотив» находится на четвертой позиции в группе Е с двумя очками. «Галатасарай» является лидером группы с восьмью очками.

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