«Мальмё» лишился шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов
Шведский ФК «Мальмё» лишился шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов, проиграв матч с английским «Челси».
Команды встретились в матче четвертого тура группового этапа чемпионата. Счет игры составил 1:0 в пользу английского клуба. Мяч забил Хаким Зиеш на 56-й минуте встречи.
Это поражение лишило шведский клуб шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов, отмечает ТАСС.
Обе команды выступают в чемпионате в группе Н вместе с петербургским «Зенитом» и итальянским «Ювентусом».
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