«Локомотив» разгромил «Оренбург» в матче РПЛ
Московский «Локомотив» с крупным счетом обыграл «Оренбург» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча прошла на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Матч завершился со счетом 4:1.
Первый мяч в ворота хозяев отправил полузащитник железнодорожников Максим Глушенков. На 30-й минуте он сделал дубль.
Также в составе москвичей отличились Наир Тикнизян и Франсуа Камано.
После 23 матчей «Локомотив» располагается на десятом месте турнирной таблицы. Оренбург находится на восьмом.
Полузащитник «Локомотива» Сергей Пиняев стал самым молодым автором гола в истории сборной России. Футболисту исполнилось 18 лет, пишет «Радиоточка НСН».
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