«Локомотив» разгромил «Оренбург» в матче РПЛ

Московский «Локомотив» с крупным счетом обыграл «Оренбург» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

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Встреча прошла на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Матч завершился со счетом 4:1.

Первый мяч в ворота хозяев отправил полузащитник железнодорожников Максим Глушенков. На 30-й минуте он сделал дубль.

Также в составе москвичей отличились Наир Тикнизян и Франсуа Камано.

После 23 матчей «Локомотив» располагается на десятом месте турнирной таблицы. Оренбург находится на восьмом.

Полузащитник «Локомотива» Сергей Пиняев стал самым молодым автором гола в истории сборной России. Футболисту исполнилось 18 лет, пишет «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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