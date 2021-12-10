«Локомотив» проиграл «Марселю» со счетом 0:1

Российский футбольный клуб «Локомотив» проиграл французскому «Марселю» в матче заключительного тура группового этапа футбольной Лиги Европы со счетом 0:1, сообщает «Коммерсант».

«Спартак» вышел в плей-офф Лиги Европы, обыграв «Легию»

Встреча прошла на стадионе «Велодром» в Марселе. Единственный гол забил Аркадиуш Милик. Локомотив» завершил выступление в еврокубках сезона-2021/22.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы состоится 13 декабря.

Тем временем, ФК «Спартак» вышел в 1/8 финала футбольной Лиги Европы, обыграв в гостях в последнем матче группового этапа польскую «Легию».

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ФОТО: пресс-служба ФК Локомотив
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