«Локомотив» проиграл «Марселю» со счетом 0:1
Российский футбольный клуб «Локомотив» проиграл французскому «Марселю» в матче заключительного тура группового этапа футбольной Лиги Европы со счетом 0:1, сообщает «Коммерсант».
Встреча прошла на стадионе «Велодром» в Марселе. Единственный гол забил Аркадиуш Милик. Локомотив» завершил выступление в еврокубках сезона-2021/22.
Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы состоится 13 декабря.
Тем временем, ФК «Спартак» вышел в 1/8 финала футбольной Лиги Европы, обыграв в гостях в последнем матче группового этапа польскую «Легию».
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