«Локомотив» проиграл «Атлетико», пропустив два мяча

Матч второго тура группового этапа Лиги Чемпионов между «Локомотивом» и «Атлетико» закончился в пользу мадридского клуба.

Счет матча составил 2:0. Первый тайм обошелся без голов. Первый гол за игру состоялся на 48 минуте: Жуан Феликс отправил мяч в ворота москвичам. Через 10 минут Томас Партей забил второй гол.

Матч состоялся в российской столице. Ранее 18 сентября в матче первого тура «Локомотив» обыграл немецкий «Байер» со счетом 2:1.

Напомним, «Локомотив» автоматически прошел в групповой этап Лиги чемпионов, заняв второе место в Российской премьер-лиге (РПЛ) текущего сезона.