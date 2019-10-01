«Локомотив» проиграл «Атлетико», пропустив два мяча
Матч второго тура группового этапа Лиги Чемпионов между «Локомотивом» и «Атлетико» закончился в пользу мадридского клуба.
Счет матча составил 2:0. Первый тайм обошелся без голов. Первый гол за игру состоялся на 48 минуте: Жуан Феликс отправил мяч в ворота москвичам. Через 10 минут Томас Партей забил второй гол.
Матч состоялся в российской столице. Ранее 18 сентября в матче первого тура «Локомотив» обыграл немецкий «Байер» со счетом 2:1.
Напомним, «Локомотив» автоматически прошел в групповой этап Лиги чемпионов, заняв второе место в Российской премьер-лиге (РПЛ) текущего сезона.
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