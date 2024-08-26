«Локомотив» победил «Ростов» и возглавил РПЛ
26 августа 202400:02
Московский футбольный клуб «Локомотив» победил «Ростов» в шестом туре РПЛ со счетом 3:2.
Он поднялся на первое место в турнирной таблице. «Локомотив» одержал пятую победу в шести матчах и с 15 очками сместил «Зенит» с первого места. «Ростов» с восемью очками занимает восьмую строчку.
Ранее «Динамо» проиграло «Краснодару» и упустило шанс возглавить таблицу РПЛ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru