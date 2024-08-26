«Локомотив» победил «Ростов» и возглавил РПЛ

Московский футбольный клуб «Локомотив» победил «Ростов» в шестом туре РПЛ со счетом 3:2.

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Он поднялся на первое место в турнирной таблице. «Локомотив» одержал пятую победу в шести матчах и с 15 очками сместил «Зенит» с первого места. «Ростов» с восемью очками занимает восьмую строчку.

Ранее «Динамо» проиграло «Краснодару» и упустило шанс возглавить таблицу РПЛ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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