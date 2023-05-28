«Локомотив» обыграл «Динамо» в столичном дерби РПЛ

«Локомотив» одержал победу над «Динамо» в московском дерби в рамках 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Спартак» не смог обыграть «Пари НН» в матче 29-го тура РПЛ

Игра прошла 28 мая на домашнем стадионе бело-голубых «ВТБ Арена». Железнодорожники победили со счетом 4:2.

В параллельном матче тура воронежский «Факел» оказался сильнее самарских «Крыльев Советов». Встреча завершилась со счетом 2:1.

Подмосковный футбольный клуб «Химки» лишился шансов сохранить место в РПЛ. Ранее турнир покинул столичный «Торпедо», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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