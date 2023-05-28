«Локомотив» обыграл «Динамо» в столичном дерби РПЛ
28 мая 202319:06
«Локомотив» одержал победу над «Динамо» в московском дерби в рамках 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Игра прошла 28 мая на домашнем стадионе бело-голубых «ВТБ Арена». Железнодорожники победили со счетом 4:2.
В параллельном матче тура воронежский «Факел» оказался сильнее самарских «Крыльев Советов». Встреча завершилась со счетом 2:1.
Подмосковный футбольный клуб «Химки» лишился шансов сохранить место в РПЛ. Ранее турнир покинул столичный «Торпедо», передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Бастрыкин поручил возбудить дело после слов Грэма о смертях россиян
- «Локомотив» обыграл «Динамо» в столичном дерби РПЛ
- ANKA: Кылычдарогу опережает Эрдогана на президентских выборах
- Сборная Латвии впервые завоевала медаль чемпионата мира по хоккею
- СМИ: Эрдоган уверенно лидирует на президентских выборах в Турции
- Синоптики: июнь в Центральной России будет теплее нормы
- Кличко назвал причину ночной вибрации в Киеве
- Полковник Макгрегор: после разгрома ВСУ Россия освободит Харьков и Одессу
- В Турции завершилось голосование во втором туре выборов президента
- ВСУ обстреляли населенные пункты Шебекинского округа
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru