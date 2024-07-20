«Локомотив» обыграл «Акрон» в первом матче нового сезона РПЛ

Встреча прошла на «РЖД-Арене» в Москве и завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. В составе железнодорожников отличились Сергей Пиняев, Алексей Батраков и Дмитрий Воробьев. Ворота «Локомотива» поразили Солтмурад Бакаев и Абу-Саид Эльдарушев.

Во втором туре «Локомотив» сыграет в московском дерби с «Динамо». «Акрон» проведет встречу с воронежским «Факелом». Матчи состоятся 27 июля.

Ранее председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев допустил работу китайских судей на матчах РПЛ, передает «Радиоточка НСН».

