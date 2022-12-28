«Локомотив» объявил о подписании контракта с Максимом Глушенковым
Футбольный клуб «Локомотив» Москва объявил о подписании контракта с форвардом самарских «Крыльев Советов» Максимом Глушенковым, сообщает сайт железнодорожников.
Как отмечается, соглашение с новичком рассчитано на четыре года. За красно-зеленых он будет играть под 15-м номером.
Сегодня также из «Крыльев» в «Локомотив» перебрался полузащитник Сергей Пиняев.
Ранее стало известно, что «Локомотив» намерен купить Глушенкова и Пиняева у «Крыльев Советов», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,8 млн+6 202 / сут.
Умерли
394 тыс.+56 / сут.
Выздоровели
21,2 млн+8 110 / сут.
- СМИ: От принудительной мобилизации из Польши сбежали около 70 тысяч призывников
- Переговоры министров обороны России, Сирии и Турции прошли в Москве
- Россиянам рассказали, как будут расти цены на продукты в 2023 году
- IT-эксперт объяснил решение Microsoft вернуть россиянам доступ к скачиванию Windows
- Миллер заявил о рекорде «Газпрома» по поставкам газа в Китай
- СМИ: Вопрос журналиста Украины о ЗРК Patriot поставил Байдена в неловкое положение
- Калужская область вошла в топ-20 итогового рейтинга регионов РФ
- Марочко заявил, что потери ВСУ при штурме на западе ЛНР превысили 170 человек
- Подполковник США Дэвис заявил, что помощь Вашингтона Украине бессмысленна
- Силовики задержали в Турции пять человек, готовивших теракт
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru