«Локомотив» объявил о подписании контракта с Максимом Глушенковым

Футбольный клуб «Локомотив» Москва объявил о подписании контракта с форвардом самарских «Крыльев Советов» Максимом Глушенковым, сообщает сайт железнодорожников.

Как отмечается, соглашение с новичком рассчитано на четыре года. За красно-зеленых он будет играть под 15-м номером.

Гилерме продлил контракт с ФК «Локомотив»

Сегодня также из «Крыльев» в «Локомотив» перебрался полузащитник Сергей Пиняев.

Ранее стало известно, что «Локомотив» намерен купить Глушенкова и Пиняева у «Крыльев Советов», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Антон Денисов//РИА Новости
ТЕГИ:КонтрактыСамараНападающийЛокомотив
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры