«Локомотив» назначил Фёдорова исполняющим обязанности главного тренера

В сообщении говорится, что именно он будет готовить команду к матчу 13-го Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного «Торпедо».

«Переговоры с новым главным тренером ведутся, о назначении мы объявим позже», - добавили в пресс-службе «железнодорожников».

Ранее главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр и спортивный директор московского клуба Томас Цорн были уволены со своих постов, сообщает RT.

