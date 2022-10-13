«Локомотив» назначил Фёдорова исполняющим обязанности главного тренера

ФК «Локомотив» объявил о назначении Андрея Фёдорова исполняющим обязанности главного тренера, пресс-служба московского клуба.

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В сообщении говорится, что именно он будет готовить команду к матчу 13-го Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного «Торпедо».

«Переговоры с новым главным тренером ведутся, о назначении мы объявим позже», - добавили в пресс-службе «железнодорожников».

Ранее главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр и спортивный директор московского клуба Томас Цорн были уволены со своих постов, сообщает RT.

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ФОТО: Антон Денисов//РИА Новости
ТЕГИ:ТренерФутболЧемпионат России По ФутболуЛокомотив
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