«Ливерпуль» сыграет с «Реалом» в плеф-офф Лиги чемпионов 2022/2023

Согласно жребию, за выход в четвертьфинал «Лейпциг» сыграет против «Манчестер Сити», а «Брюгге» - против «Бенфики». Соперником «Милана» в плей-офф стал «Тоттенхэм», «Айнтрахт» сыграет против «Наполи», а дортмундская «Боруссия» встретится с лондонским «Челси».

Также на стадии 1/8 «Интер» сыграет с «Порту», а ПСЖ — с «Баварией». Последнюю пару образовали «Ливерпуль» и «Реал Мадрид», которые встречались в финале ЛЧ 2021/2022 - победу тогда со счётом 1:0 одержал испанский клуб.

Первые матчи пройдут 14 и 15 февраля, а также 21 и 22 февраля. Ответные поединки запланированы на 7 и 8, а также 14 и 15 марта. Финал Лиги чемпионов УЕФА пройдёт 10 июня 2023 года в Стамбуле.

Ранее портал The Athletic сообщил, что компания «Fenway Sports Group» (FSG) выставила на продажу английский футбольный клуб «Ливерпуль», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

