Литовских фигуристов лишили госнаграды за участие в шоу Навки

Президент Литвы Гитанас Науседа лишил государственных наград республики фигуристов Маргариты Дробязко и Повиласа Ваганаса за то, что они намерены принять участие в ледовом шоу Татьяны Навки «Лебединое озеро» в Сочи. Соответствующий указ глава государства подписал на основе заключения Совета по государственным наградам, который сегодня собрался на экстренное заседание.

Фигуристы были награждены орденом Великого князя Литовского Гедиминаса пятой степени в 2000 году. Пара тогда заняла третье место на чемпионате мира в танцах на льду, она также неоднократно становилась чемпионом Литвы. Маргарита Дробязко родилась в Москве, в 1993 году ей было предоставлено гражданство Литвы.

Президент республики назвал «циничным актом» участи фигуристов в коммерческом мероприятии в Сочи. Тем самым они, по его мнению, перечеркнули свои заслуги перед Литвой.

