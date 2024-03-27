Лионель Мессии рассказал о перспективе завершения спортивной карьеры

По словам футболиста, этот день неминуемо настанет после того, как он перестанет получать удовольствие от игры и не сможет помогать партерам по команде.

«Когда я почувствую, что пришло время сделать этот шаг, я сделаю его, не задумываясь о возрасте», — подчеркнул Месси.

Действующее соглашение аргентинца с «Интер Майми» рассчитан до декабря 2025 года.

Ранее Месси стал лучшим игроком 2023 года по версии ФИФА, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

