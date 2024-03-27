Лионель Мессии рассказал о перспективе завершения спортивной карьеры
Форвард сборной Аргентины и футбольного клуба «Интер Майами» Лионель Месси рассказал о том, когда планирует завершить спортивную карьеру в подкасте Big Time AS.
По словам футболиста, этот день неминуемо настанет после того, как он перестанет получать удовольствие от игры и не сможет помогать партерам по команде.
«Когда я почувствую, что пришло время сделать этот шаг, я сделаю его, не задумываясь о возрасте», — подчеркнул Месси.
Действующее соглашение аргентинца с «Интер Майми» рассчитан до декабря 2025 года.
Ранее Месси стал лучшим игроком 2023 года по версии ФИФА, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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