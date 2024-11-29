Лионель Месси может быть признан лучшим футболистом мира в девятый раз

Ранее он признавался лучшим футболистом мира восемь раз. На этот раз ему предстоит посоперничать за это звание с игроками мадридского «Реала» Килианом Мбаппе, Федерико Вальверде, Дани Карвахалем, Тони Кроосом, Джудом Беллингемом, а также Эрлингом Холандом и Родри из английского «Ман Сити», Ламином Ямалем из «Барселоны» и Флорианом Виртцем из «Байера».

Ранее Роналду и Месси попали в число претендентов на премию Globe Soccer Awards, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

