Лионель Месси может быть признан лучшим футболистом мира в девятый раз
Аргентинский форвард американского футбольного клуба «Интер Майами» Лионель Месси оказался вновь в списке претендентов на звание лучшего игрока 2024 года, сообщает на своем сайте FIFA.
Ранее он признавался лучшим футболистом мира восемь раз. На этот раз ему предстоит посоперничать за это звание с игроками мадридского «Реала» Килианом Мбаппе, Федерико Вальверде, Дани Карвахалем, Тони Кроосом, Джудом Беллингемом, а также Эрлингом Холандом и Родри из английского «Ман Сити», Ламином Ямалем из «Барселоны» и Флорианом Виртцем из «Байера».
Ранее Роналду и Месси попали в число претендентов на премию Globe Soccer Awards, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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