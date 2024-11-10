Команда с российским игроком выбила «Интер Майами» с Месси из плей-офф MLS

В середине второго тайма, на 65-й минуте, Месси сравнял счет, забив свой первый гол в плей-офф. Однако уже на 76-й минуте игрок «Атланты Юнайтед» Бартош Слиш забил решающий гол головой, что принесло его команде одну из самых сенсационных побед в истории MLS

«Интер Майами» показывал рекордные результаты в регулярном сезоне. Клуб набрал рекордные 74 очка и вполне уверенно шел к оформлению титула, многие считали команду с Месси во главе фаворитами на MLS Cup.

Контракт Лионеля Месси с американским клубом «Интер Майами» действует до конца 2025 года. В ноябре сообщалось, что Месси может вернуться в «Барселону» перед чемпионатом мира 2026 года, как передавал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

