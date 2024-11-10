Команда с российским игроком выбила «Интер Майами» с Месси из плей-офф MLS
Клуб «Интер Майами» с Лионелем Месси неожиданно не смог пройти дальше в плей-офф американской Главной футбольной лиги (MLS). В третьем матче серии на домашнем поле команда Месси уступила «Атланте Юнайтед», в составе которой играет российский полузащитник Алексей Миранчук, сообщает CNN.
Полузащитник «Интер Майами» Матиас Рохас открыл счет на 17-й минуте, но «Атланта Юнайтед» вскоре ответила двумя голами за две минуты благодаря нападающему Джамалю Тиаре — в одной из атак результативный пас сделал российский футболист Алексей Миранчук.
В середине второго тайма, на 65-й минуте, Месси сравнял счет, забив свой первый гол в плей-офф. Однако уже на 76-й минуте игрок «Атланты Юнайтед» Бартош Слиш забил решающий гол головой, что принесло его команде одну из самых сенсационных побед в истории MLS
«Интер Майами» показывал рекордные результаты в регулярном сезоне. Клуб набрал рекордные 74 очка и вполне уверенно шел к оформлению титула, многие считали команду с Месси во главе фаворитами на MLS Cup.
Контракт Лионеля Месси с американским клубом «Интер Майами» действует до конца 2025 года. В ноябре сообщалось, что Месси может вернуться в «Барселону» перед чемпионатом мира 2026 года, как передавал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Команда с российским игроком выбила «Интер Майами» с Месси из плей-офф MLS
- МО РФ: пять человек ранены при атаке БПЛА ВСУ в Подмосковье
- СМИ: сбой в GPS «перебросил» жителей Киевской области в Шереметьево
- После нападения на израильтян в Амстердаме начался пропалестинский митинг
- Иран отверг обвинения США в подготовке покушения на Трампа
- Минобороны РФ озвучило цели ВСУ при атаке на московском направлении
- Шаман прокомментировал смерть своего пресс-секретаря
- Минобороны: ПВО РФ сбили 70 дронов ВСУ
- СМИ назвали вероятного нового главу Пентагона при Трампе
- В Сети появились кадры последствий атаки БПЛА на Москву
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru