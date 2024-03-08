Лидер РПЛ «Краснодар» проиграл «Ростову» в матче 20-го тура
8 марта 202420:39
Занимающий первое место в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) футбольный клуб «Краснодар» уступил «Ростову» в гостевом матче в рамках 20-го тура.
Встреча завершилась со счетом 1:2 в пользу «Ростова». В составе победителей дубль оформил Мохаммад Мохеби. У проигравших отличился Джон Кордоба.
В активе «Краснодара» 39 очков и первое место в таблице РПЛ. «Ростов» с 27 очками занимает девятую позицию.
Ранее московское «Динамо» одержало победу над «Локомотивом» со счетом 2:1, отмечает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru