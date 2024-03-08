Лидер РПЛ «Краснодар» проиграл «Ростову» в матче 20-го тура

Занимающий первое место в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) футбольный клуб «Краснодар» уступил «Ростову» в гостевом матче в рамках 20-го тура.

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Встреча завершилась со счетом 1:2 в пользу «Ростова». В составе победителей дубль оформил Мохаммад Мохеби. У проигравших отличился Джон Кордоба.

В активе «Краснодара» 39 очков и первое место в таблице РПЛ. «Ростов» с 27 очками занимает девятую позицию.

Ранее московское «Динамо» одержало победу над «Локомотивом» со счетом 2:1, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пивоваров
ТЕГИ:ФутболРостов-на-ДонуКраснодар

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